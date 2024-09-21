Beşiktaş'ta Rebic gerçeği!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Transfer yanlışlarına dair açıklama yapan Hasan Arat, yolların ayrıldığı Ante Rebic ile ilgili flaş sözler kullandı; Hasan Arat'ın sözleri şu şekilde;
"Size basit bir örnek vereyim, "Bize acil bir oyuncu transfer edin, isminde ic olsun, meşhur olsun" diyolar. Gece yarısı getiriyorlar. Arkadaşın bize maliyeti 5 milyon 165 bin euro. Oynadığı süre Türkiye Kupası dahil 711 dakika. Maç başı maliyeti 224 bin euro. Yollamak için canımız çıktı. Bir diğer oyuncu geliyor, dolanıyor, tesislerden kaçıyor, imzala diyoruz, imzalamıyor. Transferin son gününde imzaladık. Çok yazık şeyler yapılmış. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Utanıyoruz. Kendi şirketinizde bu işi yapar mısınız? Nasıl buna imza attınız? Nasıl incelediniz?
Transfer yanlışlarına dair açıklama yapan Hasan Arat, yolların ayrıldığı Ante Rebic ile ilgili flaş sözler kullandı; Hasan Arat'ın sözleri şu şekilde;
"Size basit bir örnek vereyim, "Bize acil bir oyuncu transfer edin, isminde ic olsun, meşhur olsun" diyolar. Gece yarısı getiriyorlar. Arkadaşın bize maliyeti 5 milyon 165 bin euro. Oynadığı süre Türkiye Kupası dahil 711 dakika. Maç başı maliyeti 224 bin euro. Yollamak için canımız çıktı. Bir diğer oyuncu geliyor, dolanıyor, tesislerden kaçıyor, imzala diyoruz, imzalamıyor. Transferin son gününde imzaladık. Çok yazık şeyler yapılmış. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Utanıyoruz. Kendi şirketinizde bu işi yapar mısınız? Nasıl buna imza attınız? Nasıl incelediniz?