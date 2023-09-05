Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Milot Rashica, şimdiden Şenol Güneş'in gözdeleri arasına girdi...
Siyah-Beyazlılar'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Milot Rashica, Siyah-Beyazlı takımdaki ilk golünü Sivasspor karşısında kaydetmişti.
İLK 11'DEKİ YERİNİ SAĞLAMA ALDI
Dinamo Kiev'le İstanbul'da oynanan rövanş maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Rashica, Siyah-Beyazlı taraftarların karşısına çıktığı ikinci müsabakasında gol sevinci yaşadı. Başarılı oyuncu, ilk 11'deki yerini sağlama aldı.
Siyah-Beyazlılar'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Milot Rashica, Siyah-Beyazlı takımdaki ilk golünü Sivasspor karşısında kaydetmişti.
İLK 11'DEKİ YERİNİ SAĞLAMA ALDI
Dinamo Kiev'le İstanbul'da oynanan rövanş maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Rashica, Siyah-Beyazlı taraftarların karşısına çıktığı ikinci müsabakasında gol sevinci yaşadı. Başarılı oyuncu, ilk 11'deki yerini sağlama aldı.