Beşiktaş'ta Rashica, yerini sağlama aldı!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Milot Rashica, yeni sezonda Beşiktaş'a transfer oldu. Başarılı oyuncu, oynadığı futbolla Şenol Güneş'in gözdeleri arasındaki yerini aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Rashica, yerini sağlama aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2023 08:47
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Milot Rashica, şimdiden Şenol Güneş'in gözdeleri arasına girdi...

Siyah-Beyazlılar'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Milot Rashica, Siyah-Beyazlı takımdaki ilk golünü Sivasspor karşısında kaydetmişti.



İLK 11'DEKİ YERİNİ SAĞLAMA ALDI

Dinamo Kiev'le İstanbul'da oynanan rövanş maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Rashica, Siyah-Beyazlı taraftarların karşısına çıktığı ikinci müsabakasında gol sevinci yaşadı. Başarılı oyuncu, ilk 11'deki yerini sağlama aldı. 

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery