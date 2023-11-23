Beşiktaş'ta Rashica'nın durumu belli oldu!

Beşiktaş'ta Kosova Milli Takımı ile yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Milot Rashica'nın son durumu belli oldu.
MILOT RASHICA, ANKARAGÜCÜ'NE...
Kosova Milli Takımı'nın 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Milot Rashica'nın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti.
Tedavisine hemen başlanan başarılı futbolcu, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Rashica'nın, Ankaragücü müsabakasında görev alması bekleniyor.
MILOT RASHICA, ANKARAGÜCÜ'NE...
Kosova Milli Takımı'nın 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Milot Rashica'nın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti.
Tedavisine hemen başlanan başarılı futbolcu, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Rashica'nın, Ankaragücü müsabakasında görev alması bekleniyor.