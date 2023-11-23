Beşiktaş'ta Rashica'nın durumu belli oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Kosova Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Milot Rashica'nın son durumu belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Rashica'nın durumu belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2023 08:36
Son güncelleme 23 Kasım 2023 10:23
Beşiktaş'ta Kosova Milli Takımı ile yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Milot Rashica'nın son durumu belli oldu.

MILOT RASHICA, ANKARAGÜCÜ'NE...

Kosova Milli Takımı'nın 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Milot Rashica'nın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti.

Tedavisine hemen başlanan başarılı futbolcu, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Rashica'nın, Ankaragücü müsabakasında görev alması bekleniyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery