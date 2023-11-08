Beşiktaş'ta Rashica alarmı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde transfer ettiği Rashica, Kosova'nın İsrail ile oynayacağı mücadelenin kadrosunda yer alırsa Başakşehir maçında oynayamayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rashica alarmı!
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08 Kasım 2023 08:10
Son olarak Antalyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ta Milot Rashica endişesi yaşanıyor.

UEFA, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle Kosova-İsrail maçını 12 Kasım Pazar gününe ertelemişti. Aynı gün Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, mücadeleye Milot Rashica'dan yoksun çıkabilir.

Kosovalı Milot Rashica'nın kadroya çağrılması durumunda başarılı oyuncu, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş'ta bu sezon 14 karşılaşmaya çıkan Rashica, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 



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