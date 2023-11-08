Beşiktaş'ta Rashica alarmı!

Son olarak Antalyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ta Milot Rashica endişesi yaşanıyor.
UEFA, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle Kosova-İsrail maçını 12 Kasım Pazar gününe ertelemişti. Aynı gün Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, mücadeleye Milot Rashica'dan yoksun çıkabilir.
Kosovalı Milot Rashica'nın kadroya çağrılması durumunda başarılı oyuncu, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 14 karşılaşmaya çıkan Rashica, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
UEFA, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle Kosova-İsrail maçını 12 Kasım Pazar gününe ertelemişti. Aynı gün Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, mücadeleye Milot Rashica'dan yoksun çıkabilir.
Kosovalı Milot Rashica'nın kadroya çağrılması durumunda başarılı oyuncu, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 14 karşılaşmaya çıkan Rashica, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.