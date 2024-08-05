Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya tam not

Beşiktaş'ın flaş transferleri arasında yer alan Rafa Silva, önceki akşamki performansıyla Galatasaray'ı yıkan etkenlerden birisi olmayı başardı.
Portekizli yıldız, önce 90+1'inci dakikada Sarı-Kırmızılılar'ın filelerini sarstı, ardından bir dakika sonra Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun attığı golün asistini yaptı. 5-0'lık farklı zafere önemli katkı sağlayan yıldız 10 numara, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçında tam not aldı. Kara Kartal'daki kariyerine kusursuz bir başlangıç yapan Silva, Beşiktaş Camiası'nı memnun etmeyi başardı.
UNUTULMAYACAK BİR HATIRA...
Beşiktaş'ın hücum hattına klas katan Silva, neredeyse ayağına aldığı her topta etkili oldu. Galatasaray savunması, yüksek top tekniğiyle dikkat çeken Portekizli starı durdurmakta bir hayli zorlandı. Maçın ardından takım arkadaşlarıyla beraber kupayı büyük coşkuyla kaldıran Rafa, hayatında unutamayacağı hatıralara bir yenisini daha eklemiş oldu.
Portekizli yıldız, önce 90+1'inci dakikada Sarı-Kırmızılılar'ın filelerini sarstı, ardından bir dakika sonra Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun attığı golün asistini yaptı. 5-0'lık farklı zafere önemli katkı sağlayan yıldız 10 numara, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçında tam not aldı. Kara Kartal'daki kariyerine kusursuz bir başlangıç yapan Silva, Beşiktaş Camiası'nı memnun etmeyi başardı.
UNUTULMAYACAK BİR HATIRA...
Beşiktaş'ın hücum hattına klas katan Silva, neredeyse ayağına aldığı her topta etkili oldu. Galatasaray savunması, yüksek top tekniğiyle dikkat çeken Portekizli starı durdurmakta bir hayli zorlandı. Maçın ardından takım arkadaşlarıyla beraber kupayı büyük coşkuyla kaldıran Rafa, hayatında unutamayacağı hatıralara bir yenisini daha eklemiş oldu.