Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın performansı parmak ısırttı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Siyah-Beyazlılar'la sezona fırtına gibi girdi. Son olarak Lugano maçında şık bir asist yapan başarılı 10 numara, 4 resmi mücadelede 3 gol ve 2 asistle oynayıp skora 5 kez katkı yaparak alkışları topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın performansı parmak ısırttı!
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25 Ağustos 2024 10:16
Beşiktaş'ın sezon başına 6 milyon Euro maaşla 3 yıllığına renklerine kattığı Rafa Silva, Türkiye kariyerine fırtına gibi başladı.

Portekizli oyuncu, Siyah-Beyazlı takımın hücum gücünü bir üst seviyeye çıkarırken forma giydiği dört maçta da skora katkı yapmayı başardı. 31 yaşındaki yıldız, Süper Kupa finalindeki 5-0'lık Galatasaray zaferinde 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi, futboluyla da "Bu takımın hücumdaki lideri benim" mesajı verdi. Rafa Silva, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Samsunspor ve 4-2'lik galibiyetle sonuçlanan Antalyaspor maçlarında da ağları birer kez sarstı.



TRİBÜNLERİ MEST ETTİ

Tecrübeli isim, son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada şık bir asist yaptı. Böylece 4 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaştı. Skora yaptığı katkı kadar sahadaki savaşçı kimliği ile de kısa süre içerisinde saygı uyandırmayı başardı. Kariyeri boyunca ilk kez Portekiz dışında bir ligde forma giyen Rafa Silva, Siyah-Beyazlı tribünlerin sevgilisi haline geldi.  

 

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