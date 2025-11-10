Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yaşanıyor.
Övünç Özdem'in aktardığı gelişmeye göre; Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasındaki bağlar koptu. Rafa, Sergen Yalçın teknik direktör olarak kaldığı sürece Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istemediğini aktardı.
RAHATSIZLIĞI YOKKEN OYNAMAK İSTEMEDİ
Daha önce Hürriyet'te İsmail Er'in aktardığı habere göre; Rafa, Kasımpaşa maçı öncesi hiçbir rahatsızlığı yokken sakatlığı bahane ederek kadroya alınmamayı talep etti.
MARIO'NUN GİDİŞİNE TEPKİLİ
Rafa'nın ayrıca en yakın arkadaşı olduğu belirtilen Joao Mario'nun takımdan gönderilmesine halen tepkili olduğu belirtildi.
PERFORMANSI
Rafa Silva, geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ın hücum hattındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor. Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 65 karşılaşmada 23 kez fileleri havalandırırken 15 de asist yaparak takıma önemli skor katkısı sağladı.
