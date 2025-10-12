12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Beşiktaş'ta Rafa Silva, 10 numarayla yeniden doğdu!

Sergen Yalçın'ın gelişiyle doğal pozisyonu olan 10 numaraya dönen Rafa Silva, sahadaki özgürlüğünü buldu. Portekizli yıldız, 7 maçta 5 golle hem Beşiktaş'ın hem de Süper Lig'in en formda isimlerinden biri haline geldi.

calendar 12 Ekim 2025 14:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rafa Silva, 10 numarayla yeniden doğdu!
Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliğiyle birlikte en büyük çıkışı yaşayan isim Rafa Silva oldu.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 maçta 5 gole imza atan Portekizli yıldız, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte yeniden doğal mevkii olan 10 numarada oynamaya başladı.

SERGEN YALÇIN'IN GÖZDESİ 



Futbolculuk döneminde de yaratıcı bir 10 numara olan Sergen Yalçın, hücum planlarını Rafa Silva üzerine kurdu.

Tecrübesi, oyun görüşü ve bitiriciliğiyle fark yaratan 32 yaşındaki futbolcu, sahadaki özgürlüğünü kazanarak takımın skor yükünü sırtladı.

Özellikle Galatasaray derbisinde sergilediği üstün performans hem taraftarın hem de teknik ekibin takdirini kazandı.

BEŞ FARKLI POZİSYONDA GÖREV YAPTI 

Geçen sezondan bu yana 5 farklı pozisyonda forma giyen Rafa Silva; 10 numaranın yanı sıra sağ kanat, sol kanat, ikinci forvet ve merkez santrfor rollerinde de görev aldı.

Bu çok yönlülüğüyle Yalçın'ın elini güçlendiren Portekizli yıldız, şu anda Süper Lig'de 6 gollü Paul Onuachu'nun hemen arkasında, 5'er golle Mauro Icardi ile birlikte ikinci sırada yer alıyor. 

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
