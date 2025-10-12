Beşiktaş'ta Rafa Silva, 10 numarayla yeniden doğdu!

Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliğiyle birlikte en büyük çıkışı yaşayan isim Rafa Silva oldu.



Siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 maçta 5 gole imza atan Portekizli yıldız, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte yeniden doğal mevkii olan 10 numarada oynamaya başladı.



SERGEN YALÇIN'IN GÖZDESİ

Futbolculuk döneminde de yaratıcı bir 10 numara olan Sergen Yalçın, hücum planlarını Rafa Silva üzerine kurdu.Tecrübesi, oyun görüşü ve bitiriciliğiyle fark yaratan 32 yaşındaki futbolcu, sahadaki özgürlüğünü kazanarak takımın skor yükünü sırtladı.Özellikle Galatasaray derbisinde sergilediği üstün performans hem taraftarın hem de teknik ekibin takdirini kazandı.Geçen sezondan bu yana 5 farklı pozisyonda forma giyen Rafa Silva; 10 numaranın yanı sıra sağ kanat, sol kanat, ikinci forvet ve merkez santrfor rollerinde de görev aldı.Bu çok yönlülüğüyle Yalçın'ın elini güçlendiren Portekizli yıldız, şu anda Süper Lig'de 6 gollü Paul Onuachu'nun hemen arkasında, 5'er golle Mauro Icardi ile birlikte ikinci sırada yer alıyor.