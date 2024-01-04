Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal sürprizi

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ta, Afrika Uluslar Kupası'na giden Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey'in yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ve kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana kadroda yer almadı.
Daha önce kadro dışı bırakıldığı açıklanan ve son antrenmanlarda takımla çalışan Rachid Ghezzal kafilede yer aldı.
İşte Beşiktaş'ın kadrosu:
Beşiktaş'ta, Afrika Uluslar Kupası'na giden Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey'in yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ve kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana kadroda yer almadı.
Daha önce kadro dışı bırakıldığı açıklanan ve son antrenmanlarda takımla çalışan Rachid Ghezzal kafilede yer aldı.
İşte Beşiktaş'ın kadrosu:
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