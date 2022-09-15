Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sıkıntısı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal İstanbulspor maçında da forma giyemeyecek. Cezayirli oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sıkıntısı
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15 Eylül 2022 17:37
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı devam ediyor.

Son olarak siyah-beyazlıların, Alanyaspor ile ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta sahaya çıkan Cezayirli futbolcu, İstanbulspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, ligin 8. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanıyor.

Beşiktaş'ta Ghezzal dışında sakatlıkları devam eden Dele Alli ve Atiba Hutchinson da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

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