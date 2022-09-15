Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sıkıntısı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı devam ediyor.



Son olarak siyah-beyazlıların, Alanyaspor ile ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta sahaya çıkan Cezayirli futbolcu, İstanbulspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, ligin 8. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanıyor.



Beşiktaş'ta Ghezzal dışında sakatlıkları devam eden Dele Alli ve Atiba Hutchinson da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.





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