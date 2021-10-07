Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şaşkınlığı

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta bu sezon yaptığı istatistiklerle geçen sezonu mumla arattı. .

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şaşkınlığı
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07 Ekim 2021 12:31
Transfer döneminde teknik heyetin takıma katılmasını çok istediği Rachid Ghezzal'ın performansı beklenen düzeye ulaşmadı. Attığı gollerin yanı sıra yaptığı akıl dolu asistlerle dikkat çeken Cezayirli futbolcu, geçen sezon oynadığı ilk 6 maçta 3 asiste imza atarken; özellikle Cyle Larin ve Aboubakar ile harika bir uyum yakalayarak şampiyonluğun da mimarlarından biri olmuştu.

TAM UYUM SAĞLANMADI

Bu sezon ise Ghezzal 6 maçta sadece 1 asist yapabildi. Deneyimli futbolcu 1 kez de rakip ağları salladı. Ghezzal'ın asist sayısı 1'de kalırken teknik heyet de bu duruma çözüm arıyor. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın hücum hattındaki besleyici futbolcunu geliştirmek isterken, Sergen Yalçın özellikle Batshuayi'nin Ghezzal ile iyi bir uyum yakalamasını istiyor.


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