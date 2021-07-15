Geçen sezon 17 asist ve 8 golle Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki en etkili ismi olan Rachid Ghezzal'in siyah-beyazlılarda kalma ihtimali gün geçtikçe zayıflıyor…



Beşiktaş, bonuslarla birlikte Cezayirli yıldıza 2.5 milyon Euro teklifte bulundu. Ghezzal'den olumlu veya olumsuz yanıt gelmedi. Leicester City Kulübü'yle de oyuncudaki belirsizlik nedeniyle bir görüşme yapılmadı.



Ghezzal'deki bu sessizliğin nedeninin Galatasaray'ın devreye girmesi olduğu öğrenildi.



ÇEBİ BEKLEMEDE



Sarı-kırmızılıların, Cezayirli futbolcunun istediği 3.5 milyon Euro'luk maaşı ödeyebileceklerini oyuncunun menajerine ilettiği ortaya çıktı.



Beşiktaş'ta bu gelişmelerin paniği yaşanırken Ghezzal'in de son günlerdeki nötr tavrı tedirginliğe yol açtı. Başkan Ahmet Nur Çebi, önerilen 2.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayacaklarını kurmaylarına iletti.



Çebi'nin, Ghezzal konusunda "Sonuna kadar bekleyelim görelim" görüşünde olduğu konuşuluyor.



