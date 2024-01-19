'ta içgörüşmeleriile başladı.Son iki sezondur yakasını sakatlıklardan kurtaramayan Ghezzal, sözleşmesindeki opsiyon maddesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.31 yaşındaki futbolcunun kontratındamaddesi bulunuyor. Ghezzal, bu madde nedeniyle bu sezon fazla oynatılmadığını düşünüyor. Bir dönem kadro dışı bırakılan Cezayirli şimdiye dek 16 maçta forma giydi. Onunla görüşen isim ise Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar'dı.Ghezzal'a opsiyon maddesinin kendileri için önemli olmadığını belirten Uçar,dedi.Yönetim, sözleşmenin uzaması halinde başarılı futbolcudan indirim istemeyi planlıyor. Ghezzal şu an 'bonus'larla 3 milyon Euro'ya yakın kazanıyor.