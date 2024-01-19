Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kararı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, opsiyon maddesi nedeniyle oynatılmadığını düşünen Rachid Ghezzal'a güven aşıladı. Uçar, Cezayirli futbolcuya "Gerçek performansını gösterdikten sonra seni dışarıda bırakmayız" dedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kararı!
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19 Ocak 2024 09:50
Beşiktaş'ta iç transfer görüşmeleri Rachid Ghezzal ile başladı.

Son iki sezondur yakasını sakatlıklardan kurtaramayan Ghezzal, sözleşmesindeki opsiyon maddesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

31 yaşındaki futbolcunun kontratında 'Son sezonunda 20 maç oynarsa kontratı bir yıl uzar' maddesi bulunuyor. Ghezzal, bu madde nedeniyle bu sezon fazla oynatılmadığını düşünüyor. Bir dönem kadro dışı bırakılan Cezayirli şimdiye dek 16 maçta forma giydi. Onunla görüşen isim ise Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar'dı.

"SENİ DIŞARIDA BIRAKMAYIZ"

Ghezzal'a opsiyon maddesinin kendileri için önemli olmadığını belirten Uçar, "Gerçek performansını gösterdikten sonra kimse seni dışarıda bırakmaz. Beşiktaş, hazır bir Ghezzal ile devam eder" dedi.

Yönetim, sözleşmenin uzaması halinde başarılı futbolcudan indirim istemeyi planlıyor. Ghezzal şu an 'bonus'larla 3 milyon Euro'ya yakın kazanıyor. 

 
 

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