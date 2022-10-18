Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın dönüş maçı!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'a yakın takip yapılacak. Cezayirli yıldızın Galatasaray derbisine yetiştirilmesi hedefleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın dönüş maçı!
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18 Ekim 2022 11:03
Spor Toto Süper Lig'de 10 haftalık periyotta dalgalı bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı teknik heyeti üzdü. Cezayirli yıldız futbolcunun Galatasaray ile 5 Kasım'da oynanacak derbide forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

GHEZZAL, GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Rachid Ghezzal, 7 maçlık aradan sonra Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'de şans bulmuştu. İlk devrenin sonuna doğru sakatlanan futbolcunun yapılan tetkikler ve çekilen MR'ından sonra 2 hafta oynayamayacağı belli oldu. Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında oynaması beklenmeyen futbolcu için Galatasaray derbisi ise belirsiz.

GHEZZAL'A YAKIN TAKİP

Beşiktaş teknik heyeti futbolcunun durumunu yakından takip edecek. 30 yaşındaki futbolcunun 5 Kasım'da Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi maçta oynayabilecek düzeye gelmesi için seferberlik ilan edilecek. Derbide kadroda olması beklenen Ghezzal, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. 

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