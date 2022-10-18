GHEZZAL, GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

GHEZZAL'A YAKIN TAKİP

Spor Toto Süper Lig'de 10 haftalık periyotta dalgalı bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı teknik heyeti üzdü. Cezayirli yıldız futbolcunun Galatasaray ile 5 Kasım'da oynanacak derbide forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.Rachid Ghezzal, 7 maçlık aradan sonra Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'de şans bulmuştu. İlk devrenin sonuna doğru sakatlanan futbolcunun yapılan tetkikler ve çekilen MR'ından sonra 2 hafta oynayamayacağı belli oldu. Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında oynaması beklenmeyen futbolcu için Galatasaray derbisi ise belirsiz.Beşiktaş teknik heyeti futbolcunun durumunu yakından takip edecek. 30 yaşındaki futbolcunun 5 Kasım'da Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi maçta oynayabilecek düzeye gelmesi için seferberlik ilan edilecek. Derbide kadroda olması beklenen Ghezzal, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.