Spor Toto Süper Lig'de 10 haftalık periyotta dalgalı bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı teknik heyeti üzdü. Cezayirli yıldız futbolcunun Galatasaray ile 5 Kasım'da oynanacak derbide forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.
GHEZZAL, GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Rachid Ghezzal, 7 maçlık aradan sonra Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'de şans bulmuştu. İlk devrenin sonuna doğru sakatlanan futbolcunun yapılan tetkikler ve çekilen MR'ından sonra 2 hafta oynayamayacağı belli oldu. Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında oynaması beklenmeyen futbolcu için Galatasaray derbisi ise belirsiz.
GHEZZAL'A YAKIN TAKİP
Beşiktaş teknik heyeti futbolcunun durumunu yakından takip edecek. 30 yaşındaki futbolcunun 5 Kasım'da Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi maçta oynayabilecek düzeye gelmesi için seferberlik ilan edilecek. Derbide kadroda olması beklenen Ghezzal, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
GHEZZAL, GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Rachid Ghezzal, 7 maçlık aradan sonra Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'de şans bulmuştu. İlk devrenin sonuna doğru sakatlanan futbolcunun yapılan tetkikler ve çekilen MR'ından sonra 2 hafta oynayamayacağı belli oldu. Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında oynaması beklenmeyen futbolcu için Galatasaray derbisi ise belirsiz.
GHEZZAL'A YAKIN TAKİP
Beşiktaş teknik heyeti futbolcunun durumunu yakından takip edecek. 30 yaşındaki futbolcunun 5 Kasım'da Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi maçta oynayabilecek düzeye gelmesi için seferberlik ilan edilecek. Derbide kadroda olması beklenen Ghezzal, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.