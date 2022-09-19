Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın derbi planı!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönecek. Futbolcu derbiye çıkış maçı olarak bakıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın derbi planı!
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19 Eylül 2022 08:47
Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında 5 puan kaybederek yara alan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın yokluğu derinden hissediliyor. Ghezzal, Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönmeye hazırlanıyor.

GHEZZAL'IN OLMADIĞI MAÇLARDA 5 PUAN KAYBI

Alanyaspor maçında sakatlanarak formasından uzak kalan Cezayirli yıldızın yokluğunda siyah-beyazlılar, Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup etse de Başakşehir'e kaybedip İstanbulspor ile berabere kaldı.

FENERBAHÇE DERBİSİ ÇIKIŞ MAÇI

Beşiktaş'ın saha içindeki lider isimlerinden biri olarak tanımlanan Ghezzal, 2. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanmıştı. Ghezzal, derbiye de hem kendisi hem de takımı adına bir çıkış maçı olarak bakıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2020-21 sezonunda şampiyonluğa katkı veren ve 36 maçta 8 gol 18 asistlik performans sergileyen Ghezzal, geçen sezon ise 45 maçta 5 gol 7 asist üretti. 

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