GHEZZAL'IN OLMADIĞI MAÇLARDA 5 PUAN KAYBI

FENERBAHÇE DERBİSİ ÇIKIŞ MAÇI

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında 5 puan kaybederek yara alan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın yokluğu derinden hissediliyor. Ghezzal, Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönmeye hazırlanıyor.Alanyaspor maçında sakatlanarak formasından uzak kalan Cezayirli yıldızın yokluğunda siyah-beyazlılar, Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup etse de Başakşehir'e kaybedip İstanbulspor ile berabere kaldı.Beşiktaş'ın saha içindeki lider isimlerinden biri olarak tanımlanan Ghezzal, 2. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanmıştı. Ghezzal, derbiye de hem kendisi hem de takımı adına bir çıkış maçı olarak bakıyor.2020-21 sezonunda şampiyonluğa katkı veren ve 36 maçta 8 gol 18 asistlik performans sergileyen Ghezzal, geçen sezon ise 45 maçta 5 gol 7 asist üretti.