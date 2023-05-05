Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal için yeni plan

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Rachid Ghezzal, bu sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden sezonun büyük bir bölümünde formasından uzak kaldı. Ayak parmağı, uyluk ve kasık bölgesinde yaşadığı problemlerden dolayı 5 ay gibi bir süreyi sakat olarak geçiren Ghezzal'ın sezonun son bölümünde sahne alması bekleniyor.Bu doğrultuda yıldız oyuncu, cumartesi günü gerçekleşecek olan Antalyaspor mücadelesinde sahada olmayacak. Siyah-Beyazlılar, sonraki haftayı da BAY geçeceği için iki haftalık süre içerisinde Cezayirli kanat oyuncusunun tamamen iyileşmesi bekleniyor.30 yaşındaki oyuncu, sakatlık sürecini atlattıktan sonra ise kalan 3 maçta forma giymeyi hedefliyor. Teknik ekibin planı ise Ghezzal'ın bu süreçte kendini tamamen toplayıp; Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşüne destek vermesi.