Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal için yeni plan

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Rachid Ghezzal'ın sezonun son bölümünde kullanılması planlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal için yeni plan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2023 10:02
Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Rachid Ghezzal, bu sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden sezonun büyük bir bölümünde formasından uzak kaldı. Ayak parmağı, uyluk ve kasık bölgesinde yaşadığı problemlerden dolayı 5 ay gibi bir süreyi sakat olarak geçiren Ghezzal'ın sezonun son bölümünde sahne alması bekleniyor.

ANTALYASPOR MAÇINDA YOK

Bu doğrultuda yıldız oyuncu, cumartesi günü gerçekleşecek olan Antalyaspor mücadelesinde sahada olmayacak. Siyah-Beyazlılar, sonraki haftayı da BAY geçeceği için iki haftalık süre içerisinde Cezayirli kanat oyuncusunun tamamen iyileşmesi bekleniyor.

KALAN 3 HAFTA KRİTİK

30 yaşındaki oyuncu, sakatlık sürecini atlattıktan sonra ise kalan 3 maçta forma giymeyi hedefliyor. Teknik ekibin planı ise Ghezzal'ın bu süreçte kendini tamamen toplayıp; Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşüne destek vermesi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery