Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ı hırsı uçurdu

Rachid Ghezzal, Demir Grup Sivasspor deplasmanında attığı şık kafa golü ve sağ kanattaki müthiş performansıyla büyük alkış topladı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyet ve taraftarların yüzünü güldüren Cezayirli yıldız başarılı futboluyla eski günlerini hatırlattı.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Ghezzal'ın son bir aydır ekstra antrenmanlar yaptığı ve özellikle kuvvet artırıcı çalışmalar üzerinde durduğu aktarıldı. Uyku düzeni ve beslenmesine de çok dikkat eden siyah-beyazlı oyuncu performansını sürekli yukarıya taşıdı. Leicester City'den sezon başında bonservisi 3 milyon euro karşılığında alınan ve Beşiktaş'la iyi bir sözleşme imzalayan Rachid Ghezzal'ın kendisi hakkındaki olumsuz eleştiriler nedeniyle bir hayli hırslandığı öğrenildi.



Yetenekli futbolcunun, "artık eskisi gibi değil" yorumlarına sahada cevap vermek için sıkı bir çalışma sürecine girdiği ifade edildi.



Beşiktaş'la imzaladığı sözleşmenin karşılığını vermek isteyen 29 yaşındaki Ghezzal'ın yoğun maç trafiğine rağmen performansını sürekli yukarıya taşıması takdir topladı. Deneyimli futbolcu geçen sezon da özellikle son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olmuştu.



Ghezzal geçen sezon Süper Lig'de 8 gol, 17 asiste imza attı. Tecrübeli futbolcu bu sezon ise forma giydiği 24 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.









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