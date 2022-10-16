Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlandı!

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, ligde 7 hafta sonra Trabzonspor maçında ilk 11'de yer aldı. Cezayirli yıldız, ilk yarının son anlarında sakatlandı ve yerini Redmond'a bıraktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlandı!
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16 Ekim 2022 20:28
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 7 maç sonra Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.

Öte yandan Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 45. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Ghezzal, yerini Nathan Redmond'a bıraktı.

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