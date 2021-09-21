Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da sakatlandı

Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Adana Demirspor maçında Rachid Ghezzal da katıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da sakatlandı
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21 Eylül 2021 21:43
Sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'a Adana Demirspor maçında bir kötü haber daha geldi.

Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK LİSTESİ

Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Georges Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Umut Meraş
Rachid Ghezzal


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