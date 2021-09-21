Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da sakatlandı

Sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'a Adana Demirspor maçında bir kötü haber daha geldi.



Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu.



BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK LİSTESİ



Domagoj Vida

Mehmet Topal

Necip Uysal

Georges Kevin N'Koudou

Alex Teixeira

Umut Meraş

Rachid Ghezzal



