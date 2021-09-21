Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da sakatlandı

Sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'a Adana Demirspor maçında bir kötü haber daha geldi.
Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK LİSTESİ
Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Georges Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Umut Meraş
Rachid Ghezzal
Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK LİSTESİ
Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Georges Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Umut Meraş
Rachid Ghezzal