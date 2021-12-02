Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'a özel görev

Beşiktaş'ta performansı beklentilerin altında kalan Rachid Ghezzal için yeni bir karar alındı.



Kara Kartal'da bu sezon etkili bir performans sergilese de hücum hattındaki bitiricilik sorunu sebebiyle Rachid Ghezzal'ın da istekli görüntüsü istatistiklere yansımamıştı.



Bu gelişme sonrasında teknik ekip, Ghezzal'la Kasımpaşa maçı öncesi görüşüp asistçi kimliğine ek olarak Cezayirli oyuncudan sık sık şutlarıyla skor yaratmasını istediği belirtildi.





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