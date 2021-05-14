Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'a özel görev

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Göztepe maçı için Rachid Ghezzal'a özel bir görev verdi.

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'a özel görev
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14 Mayıs 2021 13:13
Beşiktaş'ta teknik direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı için kararını verdi.

Yaşanan puan kayıpları sonrasında şampiyonluğu son maça taşıyan Beşiktaş'ta, Göztepe mücadelesinde takımın beyni Rachid Ghezzal olacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Cezayirli kanat oyuncusundan hem savunmada hem de hücumda takım arkadaşlarına liderlik etmesini istedi.

29 yaşındaki oyuncuya, bu anlamda saha içerisinde serbestlik tanınacağı belirtildi.

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