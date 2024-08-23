Beşiktaş'ta Quaresma'dan sonra bir ilk!

Beşiktaş'ta iki gol atan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Ricardo Quaresma'dan sonra bir Avrupa maçında 2 gol birden atan ilk Portekizli oyuncu oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Quaresma'dan sonra bir ilk!
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23 Ağustos 2024 08:52
Son güncelleme 23 Ağustos 2024 16:59
Lugano filelerine iki gol gönderen Gedson Fernandes, böylece Ricardo Quaresma'nın Aralık 2011'deki Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının ardından Beşiktaş formasıyla deplasmanda çıktığı bir Avrupa kupası maçında duble yapan ikinci Portekizli oldu.

Yıldız futbolcu aynı zamanda Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Lugano'ya atmış oldu.

Portekizli oyuncu, Kasım 2018'deki Bayern Mühih mücadelesinden bu yana Avrupa arenasında ilk kez gol sevinci yaşadı.

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