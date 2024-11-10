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Beşiktaş'ta puan kaybına tahammül yok

Malmö'yü yenerek UEFA Avrupa Ligi'ndeki iddiasını artıran Beşiktaş'ta gözler Süper Lig'e çevrildi. Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleri sonrası Siyah Beyazlılarda puan kaybına tahammül kalmadı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta puan kaybına tahammül yok
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10 Kasım 2024 10:42

Hafta içinde Malmö'yü yenerek UEFA Avrupa Ligi'ndeki iddiasını artıran Beşiktaş'ta gözler lige çevrilmiş durumda.

ENERJİSİ YERİNDE

Üst üste gelen Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle birlikte zirvenin 8 puan gerisinde kalan siyah beyazlılarda artık puan kaybına tahammül yok. Malmö maçının özellikle son bölümünde ortaya konan futbolun, sezon başındaki coşkulu Beşiktaş'ı hatırlatması takımdaki enerjiyi artırmış durumda.

MUSRATI DÖNÜYOR

Ayrıca hücumda birbirleriyle uyumlu dört isim haftalar sonra yeniden buluşacak. Rafa Silva, Semih, Muçi ve Rashica'nın Başakşehir karşısında ilk 11'de olması bekleniyor. Öte yandan sakatlığını atlattıktan sonra üç maçta yedek kulübesinde bekleyen Al Musrati'nin de ilk 11 zamanı geldi. Libyalı oyuncu Başakşehir karşısında as kadroda olacak. Öte yandan Gedson'un dinlendirilip Salih Uçan'a ilk 11'de görev verilebileceği öğrenildi.           

YENİ BİR SERİ

Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst oyuncularına "Yeni bir galibiyet serisine başlayalım" dedi.  

 

 

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