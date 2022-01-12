Beşiktaş'ta plan: Üret-sat-kazan

Beşiktaş'ta son 2.5 yılda Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz ile başlayan altyapı atılımı, Serdar Saatçı, Berkay Vardar ve Emirhan İlkhan ile devam ediyor. Gelecek sezon için kadrodaki oyuncu sayısını 21-22 arasına çekmeyi planlayan yönetim, aynı zamanda A takımdaki genç sayısını artırma peşinde. Bu noktada teknik sorumlu Önder Karaveli'ye büyük iş düşecek.



ÖNCE KADRO DIŞI BIRAKILANLAR GİDECEK



Devre arası kadro dışı kalan futbolcuları göndermeden transfer yapmayı düşünmeyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, gençleri de alternatif olarak görüyor. Borcu her yıl artan, kadro maliyetleri durmadan yükselen siyah-beyazlılar, kendi içerisinden çıkardığı cevherleri işleyerek yoluna devam edecek. Hem üretip hem de satma amacındaki Beşiktaş, böylece ekonomik sıkıntıları da aşmanın hesaplarını yapıyor.



ERSİN 40 YILDIZ ADAYI ARASINDA



Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki kalecisi, UEFA tarafından bu yıl çıkış yapabilecek genç oyuncular arasında gösterildi

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, birçok kulübün transfer listesine girerken yönetim, oyuncunun sezon sonu gitmesi halinde takviye yapmayı düşünmüyor. Yola Mert Günok, Emre Bilgin ve Göktuğ Baytekin ile devam edilecek. Bu arada Ersin, UEFA'nın belirlediği 2022'de yıldız olabilecek potansiyele sahip 21 yaş altı 40 futbolcu listesine dahil edildi. Listede Türkiye'den başka bir oyuncu yer almadı.



