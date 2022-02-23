Beşiktaş'ta Pjanic ne zaman dönecek?

Altay maçı öncesi sakatlanan Pjanic'in takıma dönüşü gecikecek. Hastalık ve sakatlıklar nedeniyle bu sezon 10 maç kaçıran Pijanic'in devam eden sakatlığının tedavi süreci uzadı... Boşnak futbolcu 2-3 hafta daha forma giyemeyecek

Haber; Hürriyet
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Beşiktaş'ta Pjanic ne zaman dönecek?
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23 Şubat 2022 12:29
Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta zorlu Sivasspor maçı öncesi yıldız oyuncu Miralem Pjanic'ten kötü haber geldi... Altay maçı öncesinde antrenmanda sakatlanan ve alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Pjanic'in Sivas karşılaşmasında oynaması umut ediliyordu ancak Boşnak futbolcunun ağları artınca planlar suya düştü.

Ağrıları artan yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi için kesin bir şey söylenemese de sürecin 2 veya 3 hafta sürebileceği kaydedildi.

Bu sezon 22 maça çıkabildi

Sezon başında Barcelona'dan kiralanan Pijanic değişik dönemlerde sakatlıklar veya hastalık nedeniyle beş kez takımdan ayrı kaldı. Boşnak futbolcu bu beş dönemde toplam 10 maç kaçırırken Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte bu rakam 11'e çıkacak.

Sağlık ekibi bu sezon 22 maça çıkabilen Pjanic'i 7 Mart'taki Başakşehir karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Pijanic'le birlikte Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz'ın durumları da belirsiz. Sakatlıkları süren iki futbolcu dün özel antrenman yaptı ancak ikilinin Sivasspor karşısında oynayıp oynamayacakları da belli değil.

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