Beşiktaş'ta Pjanic'le yola devam

Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miralem Pjanic'in geleceğiyle ilgili bir gelişme yaşandı. İtalyan medyası, Boşnak yıldızın gelecek sezon da siyah beyazlılarda kalmak istediğini iddia etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Pjanic'le yola devam
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09 Şubat 2022 10:02
Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
Miralem Pjanic ile ilgili bir haber yayınlayan İtalyan sitesi, tecrübeli orta sahanın gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalacağını yazdı. Süper Lig devi Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan son kadrosuna kiralık olarak kattığı Pjanic, gelecek sezonda da siyah beyazlı ekipte kalmak istediğini açıklamıştı.

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız Pjanic, en az bir yıl daha Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıklamıştı. Bosnalı futbolcu ile ilgili bir haber yayınlayan İtalyan sitesi, Pjanic'in gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalacağını yazdı.

Pjanic'in yaptığı açıklama ile takımda kalacağını duyurduğunu yazan İtalyan sitesi, yıldız futbolcunun Beşiktaş ile ilgili paylaşımları ile ilgili de "Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi sevdi" yorumu yapıldı.

Profesyonel kulüp kariyeri boyunca 573 resmi maça çıkan Pjanic, bu dönemde 73 gol atarken, 112 de asist yapmayı başardı. Barcelona'dan kiralanan Boşnak yıldız siyah-beyazlı formayı 21 kez terletirken, 4 gol pası verdi. Pjanic, kariyerindeki en skorer dönemini 30 gol, 44 de asist yaptığı Roma'da yaşadı. 

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