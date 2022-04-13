Beşiktaş'ta Pjanic'in yeni durağı: İstanbul'u istiyor...

Sezon başında flaş bir şekilde Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Miralem Pjanic, beklenen performansı veremedi. Ceyhun Kazancı, yıldız futbolcu ile devam edilmeyeceğini açıklarken, Pjanic'in yeni durağı da belli oluyor. İşte detaylar...

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Pjanic'in yeni durağı: İstanbul'u istiyor...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2022 09:35
Beşiktaş'a transfer olarak tüm dünyada flaş bir etki yaratan Miralem Pjanic, beklenen performansından uzak bir görüntü sergiledi. Ceyhun Kazancı, yıldız futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini açıklarken, Fransız basını Pjanic'in olası duraklarını duyurdu.

BARCELONA'DA KALMAYACAK

Pjanic'in sezon sonunda Barcelona'ya döneceğini ancak Katalan ekibinin yıldız futbolcuyla devam etmek istemediği yazılırken, Boşnak yıldızın kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği bildirildi. Pjanic ile bir dönem Galatasaray'ın da adı anılıyordu.

SERIE A'DAN İSTENİYOR

Pjanic için İspanya defterinin kapandığının altı çizilirken, yıldız futbolcu için Serie A'dan talipler olduğu vurgulandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.