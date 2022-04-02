Beşiktaş'ta Pjanic ile yeni sezon görüşmesi

Beşiktaş'a sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak gelen Miralem Pjanic, yakın zamanda siyah - beyazlı yönetimle bir görüşme yaptı.



Pjanic'ten indirim istendi



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; İstanbul'dan ayrılmayı düşünmediği ve şehri çok sevdiği için önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta kalmanın planlarını yapan siyah - beyazlı oyuncu, bu talebini net bir şekilde yönetime iletti. Yeni sezona daha düşük bütçe ve daha genç bir takım düşünen Beşiktaş ise, yıldız oyuncudan indirim istedi.



2 milyon euroyu kabul ederse kalacak



Önümüzdeki sezon Ghezzal kalitesindeki oyunculara en yüksek rakamı vermeyi düşünen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 2 milyon euroyu kabul etmesi halinde, Pjanic ile anlaşabileceklerini yönetim kurulunda dile getirdi. Teknik Direktör Valerien İsmael'den de Pjanic konusunda da görüş alan siyah-beyazlılar, bütçesini aşmamak için çalışacak.



Menajeriyle ortak yol arıyor



Bu sezonun istediği gibi geçmemesi nedeniyle yeniden bir çıkış yakalamak isteyen Miralem Pjanic'in ise daha fazla bir rakam beklediği belirtilirken, menajeriyle birlikte bu konuda ortak bir yol bulmaya çalıştığı da kulüpten sızan haberler arasında yer aldı.



Sözleşmede ekstra bonuslar da olacak



Siyah-beyazlılar ise 2 milyon euronun yanı sıra, gol sayısı ve şampiyonluk gibi kriterleri de sözleşmeye ekleyerek ekstra bonuslar da vermeyi planlıyor. Bu düşüncelerini menajerine ileten Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli oyuncudan cevap bekliyor.





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