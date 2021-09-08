Beşiktaş'ta Pjanic için büyük hazırlık

Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Miralem Pjanic için Beşiktaş taraftarı karşılama organizasyonu için kolları sıvadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Pjanic için büyük hazırlık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2021 11:47
Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
Beşiktaş'ın İspanyol devi Barcelona'dan 1 yıllığına kiraladığı dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Beşiktaş taraftarı yıldız oyuncusuna bir karşılama organizasyonu yapmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş taraftarı bu akşam 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Kapısı önünde toplanarak yeni yıldızlarına unutamayacağı bir törenle hoş geldin diyecek.

İlk idmanına yarın çıkacak olan Pjanic'in, Beşiktaş'ın Cumartesi akşamı oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınması bekleniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.