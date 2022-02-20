Beşiktaş'ta Pjanic 2 hafta daha yok!

Beşiktaş'ta orta sahanın kilit isimlerinden Miralem Pjanic'in Sivasspor karşılaşmasında da oynaması beklenmiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Pjanic 2 hafta daha yok!
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20 Şubat 2022 12:14
Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Rosier, Oğuzhan, N'Koudou, Mert Günok ve Pjanic sakatlıkları nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamadı.

Önemli eksikleri bulunan Beşiktaş'ta orta sahanın kilit isimlerinden Miralem Pjanic'in Sivasspor karşılaşmasında da oynaması beklenmiyor.

Boşnak yıldızın sakatlığının en az 2 hafta süreceği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun en iyi ihtimalle 7 Mart'ta oynanacak Başakşehir maçında takıma dönebileceği kaydedildi. 

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