Beşiktaş'ta Pereyra transferinde pürüz çıktı

Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş'ın girişimlerini sürdürdüğü Pereyra transferinde oyuncunun menajerinin sürekli talep değiştirmesi transferi geciktiriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Pereyra transferinde pürüz çıktı
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04 Ağustos 2023 09:22
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 09:25
Beşiktaş'ta bir süredir transfer girişimleri sürdürülen Roberto Pereyra transferinde bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, Roberto Pereyra için görüşmelerini sürdürüyor.

JOSE SOSA DEVREYE GİRDİ 

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin formasını giyen Arjantinli için eski Beşiktaşlı ve vatandaşı Jose Sosa devreye girdi. Oyuncunun ailesi ikna edilse de sözleşme konusunda birtakım pürüzler ortaya çıktı. 



TALEP DEĞİŞTİRİYOR 

32 yaşındaki futbolcunun menajeri, sürekli olarak taleplerini değiştiriyor. Gösterilen bu tavır yüzünden de imzaların atılması bir hayli gecikti. İki taraf arasında orta yol aranıyor. 

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