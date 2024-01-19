Beşiktaş'ta Pendikspor maçı öncesi 8 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Pendikspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Yapılan açıklamada Salih Uçan'ın sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Pendikspor maçı öncesi 8 eksik
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19 Ocak 2024 19:29
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Pendikspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları sebebiyle, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey'in ise Afrika Kupası'nda olmaları sebebiyle kadroda olmadığı açıklandı.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada Salih Uçan için, "Futbolcumuz Salih Uçan, sağ uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanması nedeniyle Futbol takımımızın Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almamıştır." ifadeleri kullanıldı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu;




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