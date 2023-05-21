Beşiktaş'ta penaltı itirazları!

Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, ilk yarıda iki pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasına gönderilen topta Cenk Tosun'dan önce Rodrigues araya girdi. Cenk bu pozisyonda yerde kaldı ve yüzünü tuttu. Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonda Rodrigues'in ayağını kaldırdığı ve penaltı yönünde itirazda bulundu. Bu pozisyon sonrası devam kararı çıktı.
Ardından ilk yarının uzatma dakikalarında bu kez Redmond'un ceza sahasına gönderdiği topta Beşiktaşlı oyuncular Badou Ndiaye'nin elle oynadığı yönünde itirazda bulundu. Mustafa Kürşad Filiz oyunu devam ettirdi.
Beşiktaşlı futbolcular, iki karara da yoğun şekilde itirazda bulundu.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasına gönderilen topta Cenk Tosun'dan önce Rodrigues araya girdi. Cenk bu pozisyonda yerde kaldı ve yüzünü tuttu. Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonda Rodrigues'in ayağını kaldırdığı ve penaltı yönünde itirazda bulundu. Bu pozisyon sonrası devam kararı çıktı.
Ardından ilk yarının uzatma dakikalarında bu kez Redmond'un ceza sahasına gönderdiği topta Beşiktaşlı oyuncular Badou Ndiaye'nin elle oynadığı yönünde itirazda bulundu. Mustafa Kürşad Filiz oyunu devam ettirdi.
Beşiktaşlı futbolcular, iki karara da yoğun şekilde itirazda bulundu.