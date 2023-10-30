Beşiktaş'ta penaltı itirazı!

Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Cenk Tosun, ceza sahasında Mustafa Eskihellaç tarafından düşürüldü ve hakeme baktı.
Cenk Tosun pozisyonda penaltı beklerken, hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü.
Beşiktaş tribünleri devam kararına tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Cenk Tosun, ceza sahasında Mustafa Eskihellaç tarafından düşürüldü ve hakeme baktı.
Cenk Tosun pozisyonda penaltı beklerken, hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü.
Beşiktaş tribünleri devam kararına tepki gösterdi.