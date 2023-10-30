Beşiktaş'ta penaltı itirazı!

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta penaltı itirazı!
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30 Ekim 2023 21:21
Son güncelleme 30 Ekim 2023 21:24
Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Cenk Tosun, ceza sahasında Mustafa Eskihellaç tarafından düşürüldü ve hakeme baktı.

Cenk Tosun pozisyonda penaltı beklerken, hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü.

Beşiktaş tribünleri devam kararına tepki gösterdi.





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