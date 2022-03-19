Beşiktaş'ta penaltı beklentisi!

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının 7. dkaikasında penaltı bekledi.



Gelişen Beşiktaş atağında Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenmek isteyen Larin, Burak Öksüz'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Larin ve Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol ise oyunu devam ettirdi.



"PENALTI VE KIRMIZI KART"



Öte yandan eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise, sosyal medya hesabından, "Penaltı! Top ile oynama niyeti olmadığı için kırmızı kart!" ifadelerini yazdı.





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