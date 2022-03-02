Beşiktaş'ta penaltı beklentisi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, bir pozisyonda penaltı bekledi.Karşılaşmanın 37. dakikasında soldan driplingle ceza sahasına yaklaşan Kenan Karaman, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler ise pozisyonun dışarıda olduğunu belirtti ve siyah-beyazlılar lehine serbet vuruş kararı verdi. Beşiktaşlı futbolcular bu kararın ardından Meler'e tepki gösterdi.Beşiktaş'ta Ghezzal'in kullandığı serbest vuruş ise barajdan geri döndü.