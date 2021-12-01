Beşiktaş'ta pazarlıklar askıya alındı

Beşiktaş; Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın ile yeni sözleşme için görüşüyordu. Ancak yönetim, Larin ve Vida istenilen futbolu sergilemeyince yeni bir strateji belirledi.



Pazarlıklarda aceleci olmama kararı alan siyah-beyazlılar, Larin'e 1 milyon 750 bin Euro önermiş, Kanadalı yıldız ise 2 milyon 250 bin Euro'da ısrar etmişti.



Kartal, 3.4 milyon Euro kazanan Vida'ya da 1.5 milyon Euro ile gitti. Hırvat stoperin 2 milyon Euro'nun üstünde olan talebi ise kabul görmedi.





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