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Beşiktaş'ta pazarlıklar askıya alındı

Beşiktaş, Cyle Larin ve Domagoj ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde aceleci davranmama kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta pazarlıklar askıya alındı
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01 Aralık 2021 11:11
Beşiktaş; Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın ile yeni sözleşme için görüşüyordu. Ancak yönetim, Larin ve Vida istenilen futbolu sergilemeyince yeni bir strateji belirledi.

Pazarlıklarda aceleci olmama kararı alan siyah-beyazlılar, Larin'e 1 milyon 750 bin Euro önermiş, Kanadalı yıldız ise 2 milyon 250 bin Euro'da ısrar etmişti.

Kartal, 3.4 milyon Euro kazanan Vida'ya da 1.5 milyon Euro ile gitti. Hırvat stoperin 2 milyon Euro'nun üstünde olan talebi ise kabul görmedi.


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