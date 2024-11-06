Beşiktaş'ta Paulista sakatlandı!

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Malmö maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Paulista sakatlandı!
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06 Kasım 2024 20:15
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşan Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, sakatlık yaşadı.

Sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Paulista, Malmö maçının 83. dakikasında sakatlandı.

Paulista, saha içerisinde kısa bir tedavisinin ardından oyundan çıktı. Paulista yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

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