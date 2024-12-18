Beşiktaş'ın 33 yaşındaki savunmacısı Gabriel Paulista'nın yokluğunda siyah-beyazlılar adeta kayıpları oynadı.
6 KARŞILAŞMADA 11 PUAN KAYBI
Tecrübeli futbolcunun bu sezon ligde forma giymediği 6 karşılaşmada 3 yenilgi alan Siyah Beyazlılar, 1 beraberlik ve 2 galibiyet elde edebildi. Bu sürede 11 puan kaybeden siyah-beyazlılar 33 yaşındaki yıldızın dönüşünü adeta iple çekiyor.
Beşiktaş'ta Paulista'nın yokluğu fark edildi
Beşiktaş, Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista'nın forma giymediği 6 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü.
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18 Aralık 2024 10:22
Beşiktaş'ın 33 yaşındaki savunmacısı Gabriel Paulista'nın yokluğunda siyah-beyazlılar adeta kayıpları oynadı.
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