Beşiktaş'ta Paulista'nın yokluğu fark edildi

Beşiktaş, Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista'nın forma giymediği 6 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta Paulista'nın yokluğu fark edildi
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18 Aralık 2024 10:22

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki savunmacısı Gabriel Paulista'nın yokluğunda siyah-beyazlılar adeta kayıpları oynadı.

6 KARŞILAŞMADA 11 PUAN KAYBI

Tecrübeli futbolcunun bu sezon ligde forma giymediği 6 karşılaşmada 3 yenilgi alan Siyah Beyazlılar, 1 beraberlik ve 2 galibiyet elde edebildi. Bu sürede 11 puan kaybeden siyah-beyazlılar 33 yaşındaki yıldızın dönüşünü adeta iple çekiyor.

 
 
 
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