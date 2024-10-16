Beşiktaş'ta Paulista ikilemi

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın sakatlığı devam ederken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Brezilyalı stoperi Lyon ve Galatasaray maçlarında oynatmak konusunda kararsız.

Haber; Posta, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Paulista ikilemi
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16 Ekim 2024 08:44
Son güncelleme 16 Ekim 2024 08:48
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın sakatlığı stoper bölgesinde sıkıntı meydana getirdi.

KONYA MAÇINDA RİSKE EDİLEMEYECEK

Tedavisi devam eden Brezilyalı futbolcu, Konya maçında riske edilmeyecek. Teknik direktör Bronckhorst, 33 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle ilgili ikilem yaşıyor.

Siyahbeyazlılar, 24 Ekim'de Lyon, 28 Ekim'de ise Galatasaray ile karşılaşacak. Lyon maçı Avrupa için, derbi ise şampiyonluk açısından büyük önem taşıyor.

SAKATLIĞI NÜKSEDEBİLİR 

Hollandalı hoca, tecrübeli futbolcuyu her iki maçta da oynatmak istiyor. Ancak bu durum, sakatlığın nüksetmesine sebep olabilir. Van Bronckhorsta'un tercihinin  nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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