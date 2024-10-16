Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın sakatlığı stoper bölgesinde sıkıntı meydana getirdi.
KONYA MAÇINDA RİSKE EDİLEMEYECEK
Tedavisi devam eden Brezilyalı futbolcu, Konya maçında riske edilmeyecek. Teknik direktör Bronckhorst, 33 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle ilgili ikilem yaşıyor.
Siyahbeyazlılar, 24 Ekim'de Lyon, 28 Ekim'de ise Galatasaray ile karşılaşacak. Lyon maçı Avrupa için, derbi ise şampiyonluk açısından büyük önem taşıyor.
SAKATLIĞI NÜKSEDEBİLİR
Hollandalı hoca, tecrübeli futbolcuyu her iki maçta da oynatmak istiyor. Ancak bu durum, sakatlığın nüksetmesine sebep olabilir. Van Bronckhorsta'un tercihinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
KONYA MAÇINDA RİSKE EDİLEMEYECEK
Tedavisi devam eden Brezilyalı futbolcu, Konya maçında riske edilmeyecek. Teknik direktör Bronckhorst, 33 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle ilgili ikilem yaşıyor.
Siyahbeyazlılar, 24 Ekim'de Lyon, 28 Ekim'de ise Galatasaray ile karşılaşacak. Lyon maçı Avrupa için, derbi ise şampiyonluk açısından büyük önem taşıyor.
SAKATLIĞI NÜKSEDEBİLİR
Hollandalı hoca, tecrübeli futbolcuyu her iki maçta da oynatmak istiyor. Ancak bu durum, sakatlığın nüksetmesine sebep olabilir. Van Bronckhorsta'un tercihinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.