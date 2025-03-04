Beşiktaş'ta Paulista da iyileşti, tribüne kim çıkacak?

Kadrosunda 14 yabancı bulunduran Beşiktaş, kurala göre bunların 12'sini kadroya alacak, 2 ismi ise tribünde oturtacak.



Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Gabriel Paulista da yeniden forma yarışına dahil olmaya başlarken tribüne çıkacak isimler merak konusu oldu.



Beşiktaş'ın son oynadığı Kayserispor karşılaşmasında dönüş sürecinde olan Paulista ile gribal enfeksiyon geçiren yeni transfer Elan Ricardo kadroda yer almamıştı.



Ole Gunnar Solskjaer, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex-Oxlade Chamberlain, Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile'yi 11'de görevlendirirken Amir Hadizahmetovic, Kent Arroyo ve Ernest Muçi'yi sonradan oyuna soktu.



İDMANLARIN ARDINDAN KARARINI NETLEŞTİRECEK



Gaziantep FK maçı öncesinde yabancı isimler arasında forma rekabeti artarken Solskjaer hafta boyunca yapılacak idmanların ardından kararını netleştirecek.















