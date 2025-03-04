Kadrosunda 14 yabancı bulunduran Beşiktaş, kurala göre bunların 12'sini kadroya alacak, 2 ismi ise tribünde oturtacak.
Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Gabriel Paulista da yeniden forma yarışına dahil olmaya başlarken tribüne çıkacak isimler merak konusu oldu.
Beşiktaş'ın son oynadığı Kayserispor karşılaşmasında dönüş sürecinde olan Paulista ile gribal enfeksiyon geçiren yeni transfer Elan Ricardo kadroda yer almamıştı.
Ole Gunnar Solskjaer, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex-Oxlade Chamberlain, Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile'yi 11'de görevlendirirken Amir Hadizahmetovic, Kent Arroyo ve Ernest Muçi'yi sonradan oyuna soktu.
İDMANLARIN ARDINDAN KARARINI NETLEŞTİRECEK
Gaziantep FK maçı öncesinde yabancı isimler arasında forma rekabeti artarken Solskjaer hafta boyunca yapılacak idmanların ardından kararını netleştirecek.
Beşiktaş'ta Paulista da iyileşti, tribüne kim çıkacak?
Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Gabriel Paulista da takıma dönerken Ole Gunnar Solskjaer'in kadro tercihi merakla bekleniyor.
Son güncelleme 04 Mart 2025 12:54
Kadrosunda 14 yabancı bulunduran Beşiktaş, kurala göre bunların 12'sini kadroya alacak, 2 ismi ise tribünde oturtacak.
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