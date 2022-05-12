Valerien Ismael'in saha içi patronu Rachid Ghezzal…
Yeni sezonun planlamasına hız veren Ismael, takımın 1 numarasını belirledi. Ismael, Ghezzal'i zaman zaman forvet arkasında da değerlendirmeyi düşünüyor.
3-4-3 sisteminin farklı varyasyonları üzerinde çalışan Fransız teknik adam, Cezayirli yıldızın 10 numara olarak da oynayabileceğine karar verdi.
Yeni sezonun planlamasına hız veren Ismael, takımın 1 numarasını belirledi. Ismael, Ghezzal'i zaman zaman forvet arkasında da değerlendirmeyi düşünüyor.
3-4-3 sisteminin farklı varyasyonları üzerinde çalışan Fransız teknik adam, Cezayirli yıldızın 10 numara olarak da oynayabileceğine karar verdi.