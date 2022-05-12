Beşiktaş'ta patron Rachid Ghezzal

Beşiktaş'ta yeni sezonun planlamasına hız veren Valerien Ismael, takımın 1 numarasını belirledi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta patron Rachid Ghezzal
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12 Mayıs 2022 11:57
Valerien Ismael'in saha içi patronu Rachid Ghezzal…

Yeni sezonun planlamasına hız veren Ismael, takımın 1 numarasını belirledi. Ismael, Ghezzal'i zaman zaman forvet arkasında da değerlendirmeyi düşünüyor.

3-4-3 sisteminin farklı varyasyonları üzerinde çalışan Fransız teknik adam, Cezayirli yıldızın 10 numara olarak da oynayabileceğine karar verdi. 

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