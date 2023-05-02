Beşiktaş'ta parola 80!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de kalan tüm maçlarını kazanıp 80 puanla sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta parola 80!
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02 Mayıs 2023 08:47
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftayı 65 puanla 3. sırada kapatan Beşiktaş rotasını çizdi.

Kartal kalan süreçte sırasıyla Antalyaspor (D), Adana Demirspor (D) ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak. 34. haftayı ligden çekilen Gaziantep FK karşısında alacağı 3-0'lık hükmen galibiyetle kapatacak siyah-beyazlı takım, 36. haftayı ise BAY geçecek. Beşiktaş sezonu sahasında Konyaspor'la oynayacağı karşılaşmayla noktalayacak.

Siyah-beyazlı takım 4'te 4 yaparak 80 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş ve yöneticiler, 80 puana ulaşmaları durumunda şampiyon veya ikinci sırada ligi bitireceklerini düşünüyor.

Ancak Kartal'ın önünde zorlu bir fikstür bulunuyor. Üst üste üç deplasman sınavına çıkacak Beşiktaş bu maçlarda kayıp yaşamazsa şampiyonluk umutlarını belki de son haftaya kadar taşımayı başaracak. 

 
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