Beşiktaş'ta parola 68!

Trabzon deplasmanındaki iyi futbol Beşiktaş'taki umutları yeşertti.



Yeni Teknik Direktör Valerien İsmael ile ilk kez seyircisinin önüne Alanyaspor maçıyla çıkacak olan Beşiktaş'ın hedefi 7'de 7 yapmak. 21 puan alınması halinde sezonu 68 puanla bitirecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma şansını elde edecek.



Kısa sürede camianın güvenini kazanan Fransız çalıştırıcı, öğrencileriyle bugünkü maçla birlikte yeni sayfa açacak.



4 MAÇLIK SERİSİ YOK



Beşiktaş, ligde son 4 maçtır kazanamıyor. En son 27. haftada Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, 42 gündür galip gelemedi. Geride kalan 31 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak olumsuz bir tablo çizen Beşiktaş, yeni dönemde kötü günleri unutturmak istiyor. 202 gündür art arda 3 maç kazanamayan Kartal, yeni galibiyet serisiyle bu sezon bir ilki de başarmış olacak.





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