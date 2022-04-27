Beşiktaş'ta oyuncular isyan etti

Beşiktaş'ın sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 kaybettiği maç sonrası soyunma odasında isyan vardı.



Siyah beyazlı futbolcular kötü oynadıklarını kabul ettiler ancak hakem kararlarının da oyunlarını düşmesinde büyük rol oynadığını dile getirdiler. Özellikle kaleci Ersin Destanoğlu soyunma odasında duruma en çok tepkili olan isimdi. Genç kaleci, "Larin'in Trabzonspor maçında yaptığından ne farkı var?" diyerek Muleka'nın kendisini yere attıktan sonra yüzüne yaptığı müdahaleye kırmızı çıkmamasına isyan etti.



OYUN HEP DURDU



Kendilerine kartların kolay çıkarken rakiplerin cezasız kalmasından yakınan siyah beyazlı oyuncular, "Oyuna güzel başlıyoruz ama hakemlerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu da oyunumuzu kötü etkiliyor" diyerek Teknik Direktör Valerien Ismael'e serzenişte bulundu. Fransız teknik adam da rakip oyuncuların sürekli yerde kalmaları ve hakemin de buna göz yumarak oyunu durdurması sebebiyle dördüncü hakeme "Tempomuzu düşürmeye çalışıyorlar" diyerek tepkide bulunduğu öğrenildi.





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