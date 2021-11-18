Beşiktaş'ta ortalık karışık!

Bosna-Hersek'in Finlandiya'ya kaybettiği maç öncesi tütün ürünü tükettiği iddia edilen Pjanic, sonrasında kadro dışı kalmıştı. Sergen Yalçın, oyuncusunun moralini düzeltmek için onunla görüşme yapacak. Bu arada Pjanic, fotoğrafların eski olduğunu belirterek haberleri yalanladı. Ukrayna maçında kadroda olmamasını ise hocayla aldığı ortak karar olarak açıkladı. N'Sakala ise milli takım kampından dönmesine rağmen dün yapılan antrenmana teknik heyetin kararı ile katılmadı.Beşiktaş'ta Ljajic, Lens ve Douglas da sezon başından bu yana kadro dışı bırakılmıştı. Batshuayi'ye ise sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere'den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası bademcik iltihabı teşhisi kondu. Alanya maçında oynamayacak. Tek teselli Larin'den geldi. Kanada'nın Meksika'yı 2-1 yendiği maçta 2 golü de Larin kaydetti. Cyle Larin'in yükselen formu, teknik heyeti mutlu etti.