Adana Demir deplasmanındaki mağlubiyet Beşiktaş'taki krizi daha da derinleştirdi.
Giovanni van Bronckhorst döneminde bazı yabancı oyuncuların gruplaşması vardı. Yerli oyuncular takımın gidişatını daha da kötüleştirebileceğini düşünerek bu konuyu dillendirmedi.
Serdar Topraktepe göreve gelip 'ruhsuz' olarak nitelendirdiği bazı yabancıları kulübeye çekti. Adana Demirspor maçında yaşananlar sonrası oyuncular arasındaki pamuk ipliğine bağlı ipler de koptu.
Karşılaşmanın devre arasında Mert Günok takımı tribünlere götürmek istedi. Svensson dışında yabancı futbolcular bu çağrıya uymadı.
"BÖYLE DAVRANACAKSANIZ NE İŞİNİZ VAR BURDA"
Kaptanın çağrısına yabancıların kulak asmaması büyük tepki çekti. Başta Mert olmak üzere yerli oyuncular çıldırma noktasına geldi.
Beşiktaş'ın soyunma odasında "Sizin tek derdiniz para", "Böyle davranacaksanız ne işiniz var burada" sesleri yükseldi.
BİR YABANCI OYUNCU KAHVE İSTEDİ, KÜFÜRLEŞMELER OLDU
Bu tepkilere rağmen bazı yabancı oyuncuların hiç istiflerini bozmaması, üstelik bir ismin de malzemeciden kahve istemesi bardağı taşırdı. Küfürleşmeler, itişmeler güçlükle yatıştırıldı.
Başkan Yücel yaşananları öğrenince, "Bu şanlı formayı taşımayacak oyuncuları bir dakika takımda tutmayacağız" açıklamasında bulundu.
Beşiktaş'ta ortalık iyice karıştı!
Beşiktaş'ta Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası soyunma odasında futbolcular birbirine girdi.
Son güncelleme 18 Aralık 2024 10:06
Adana Demir deplasmanındaki mağlubiyet Beşiktaş'taki krizi daha da derinleştirdi.
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