Beşiktaş'ta ortak görüş: Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta camia ve taraftarlar 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kilitlenirken Hüseyin Yücel de Serdal Adalı da hummalı çalışma yürütüyor.
İki aday da sık sık genel kurul üyeleri ile bir araya gelirken seçilmeleri durumunda kulübü ayağa kaldırmak için yapacaklarını farklı platformlarda anlatıyorlar. Adalı ve Yücel farklı söylemlere sahip. Ancak 2 adayın ortak noktada buluştuğu en önemli konu takımın yeni teknik direktörü...
Daha önce Giovanni van Bronckhorst'un ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştiren Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada "Serdar Topraktepe ile devam etme ihtimalim var Ama 3.5 yıl için yeni bir teknik direktör arayışımız olduğu aşikar. Bunların en başında Sergen Yalçın var. Seçildiğim takdirde masaya oturacağım ilk kişi Sergen Yalçın olacaktır. Sezon başında da Sergen Hoca'yı istedim ama yönetim kurulundaki bazı arkadaşlar çeşitli nedenlerden karşı çıktı" diye konuşmuştu.
Pazar günü ise diğer bir aday Serdal Adalı, pazar günü verdiği röportajda şunları söyledi "Sergen, bu camianın insanı ve hocası. Şampiyonluk yaşadıktan sonra yönetimin bazı hataları nedeniyle Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi. Yerli olarak düşündüğüm zaman gönlümde Sergen hoca var. Yabancı alternatifimiz de mevcut. Yeter ki Beşiktaş'ın felsefesine uysun. Sergen'in bir defa daha gelip Beşiktaş'ta görev alması lazım. Sergen hocayla çalışmayı istiyorum. Hedefimiz, 3,5 sene teknik direktör değiştirmeden gitmek." dedi.
"ZOR ZAMANDA BİZ GELİYORUZ"
Sergen Yalçın ise pazar akşamı Ekol TV'de yaptığı açıklamada, "Zor zamanda gelmedi... Niye zor zamanda hep biz geliyoruz? Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Samet Ağabey geliyor da ballı börek olunca Bronckhorst, Valerien Ismael geliyor? Niye? Ben zaten zor zamanda gelmişim daha önce. Gelmedim mi? Gelmedim mi? Zor zamanda gelmiyor cümlesi çok saçma, saçma! Biz niye sezon başı rahat zamanda gelip kendi kadromuzu kuramıyoruz?" sözlerini sarf etti.
İki aday da sık sık genel kurul üyeleri ile bir araya gelirken seçilmeleri durumunda kulübü ayağa kaldırmak için yapacaklarını farklı platformlarda anlatıyorlar. Adalı ve Yücel farklı söylemlere sahip. Ancak 2 adayın ortak noktada buluştuğu en önemli konu takımın yeni teknik direktörü...
Daha önce Giovanni van Bronckhorst'un ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştiren Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada "Serdar Topraktepe ile devam etme ihtimalim var Ama 3.5 yıl için yeni bir teknik direktör arayışımız olduğu aşikar. Bunların en başında Sergen Yalçın var. Seçildiğim takdirde masaya oturacağım ilk kişi Sergen Yalçın olacaktır. Sezon başında da Sergen Hoca'yı istedim ama yönetim kurulundaki bazı arkadaşlar çeşitli nedenlerden karşı çıktı" diye konuşmuştu.
Pazar günü ise diğer bir aday Serdal Adalı, pazar günü verdiği röportajda şunları söyledi "Sergen, bu camianın insanı ve hocası. Şampiyonluk yaşadıktan sonra yönetimin bazı hataları nedeniyle Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi. Yerli olarak düşündüğüm zaman gönlümde Sergen hoca var. Yabancı alternatifimiz de mevcut. Yeter ki Beşiktaş'ın felsefesine uysun. Sergen'in bir defa daha gelip Beşiktaş'ta görev alması lazım. Sergen hocayla çalışmayı istiyorum. Hedefimiz, 3,5 sene teknik direktör değiştirmeden gitmek." dedi.
"ZOR ZAMANDA BİZ GELİYORUZ"
Sergen Yalçın ise pazar akşamı Ekol TV'de yaptığı açıklamada, "Zor zamanda gelmedi... Niye zor zamanda hep biz geliyoruz? Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Samet Ağabey geliyor da ballı börek olunca Bronckhorst, Valerien Ismael geliyor? Niye? Ben zaten zor zamanda gelmişim daha önce. Gelmedim mi? Gelmedim mi? Zor zamanda gelmiyor cümlesi çok saçma, saçma! Biz niye sezon başı rahat zamanda gelip kendi kadromuzu kuramıyoruz?" sözlerini sarf etti.