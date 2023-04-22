Beşiktaş'ta orta sahaya Roberto Pereyra sürprizi

Yeni sezon transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Gelecek sezon kadrosunu yıldız bir orta sahayla güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a Udinese'nin Arjantinli orta sahası Roberto Pereyra teklif edildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Menajerlerin Siyah- Beyazlı kulüple temasa geçtiği ve 32 yaşındaki oyuncuyu sunduğu belirtildi. 2020 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

River Plate, Juventus ve Watford gibi takımların da formasını giyen Pereyra için şimdiye kadar 32 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi. Piyasa değeri 17 milyon Eurolara kadar çıkan yıldız oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.

19 KEZ MİLLİ OLDU

BU sezon 28 maçta görev alan ve 4 gol, 8 asistlik performans sergileyen Pereyra, merkez orta saha bölgesi dışında 10 numara ve sağ kanat olarak da görev yapabiliyor. Tecrübeli futbolcu Udinese kariyerinde 192 karşılaşmada görev alırken 22 gol ve 32 asist üretti. Toplamda 54 gole katkıda bulundu. İtalyan ekibinin yıldızı Arjantin Milli Takımı'nda da 19 kez görev aldı. 2 kez fileleri havalandırdı.