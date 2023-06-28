Beşiktaş'ta orta sahaya Onana hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lens forması giyen 23 yaşındaki orta saha Jean Onana'yı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta orta sahaya Onana hamlesi
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28 Haziran 2023 13:07
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmaları doğrultusunda sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Lens forması giyen 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha Jean Onana'yı gündemine aldı.

OYNAMAK İSTİYOR

Haberde, Onana'nın gelecek sezon Lens takımında bir rotasyon oyuncusu olmak istemediği ve düzenli forma giymek istediği aktarılırken, bu durumda takımdan ayrılma talebini yönetime ileteceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Lens forması ile 26 resmi maça çıkan Onana, bu maçlarda herhangi bir skor katkısında bulunamadı.



 
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